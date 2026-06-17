Ротавирус атакует. Почему инфекция прячется там, где «все чисто»

По статистике, более 80% кишечных инфекций имеют вирусную природу, и почти половина таких случаев связана с ротавирусом. Болезнь переносится достаточно тяжело и, как правило, начинается остро: появляются рвота, диарея, рези в животе, повышается температура. Если не принять меры, за несколько часов может развиться сильное обезвоживание. А для детей до пяти лет оно особенно опасно. Профессор Продеус отмечает, что потеря около 10% массы тела из-за обезвоживания может оказаться критичной для ребенка и привести к тяжелому состоянию. Поэтому важно не ждать, что все пройдет само, а как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Вирус — главная цель. Как работают средства прямого действия.