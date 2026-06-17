Пермский машиностроительный колледж получит имя Михаила Соколовского

Вся трудовая и научная жизнь Михаила Ивановича связана с машиностроительным заводом. Он прошёл путь от молодого специалиста до генерального конструктора и директора, возглавляя объединение с 1994 по 2020 год. Соколовский внёс большой вклад в развитие ракетной отрасли: участвовал в создании двигателей для ракет РТ-2 — основа ядерного щита России, и РТ-23 — для боевых железнодорожных комплексов. Сегодня он остаётся почётным генеральным конструктором «Искры» и заведующим кафедрой в ПНИПУ.