Пермский машиностроительный колледж получит имя Михаила Соколовского

Имя выдающегося учёного и конструктора, бывшего главы оборонного завода, Михаила Соколовского, получит Пермский машиностроительный колледж, сообщает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Глава региона направил законодательную инициативу в краевой парламент после обращения трудовых коллективов завода и колледжа. Профильный комитет по социальной политике Законодательного собрания Пермского края поддержал этот вопрос. Итоговое рассмотрение и утверждение имени состоится на заседании краевого парламента в четверг, 18 июня.
Вся трудовая и научная жизнь Михаила Ивановича связана с машиностроительным заводом. Он прошёл путь от молодого специалиста до генерального конструктора и директора, возглавляя объединение с 1994 по 2020 год. Соколовский внёс большой вклад в развитие ракетной отрасли: участвовал в создании двигателей для ракет РТ-2 — основа ядерного щита России, и РТ-23 — для боевых железнодорожных комплексов. Сегодня он остаётся почётным генеральным конструктором «Искры» и заведующим кафедрой в ПНИПУ.
Губернатор уверен, что имя одного из лучших учёных страны будет вдохновлять студентов колледжа на новые открытия в машиностроении и инженерии.
Ранее Дмитрий Махонин сообщал о возвращении отремонтированного теплохода «Восход».