Важный закон хотят изменить в России

Законодатели представили на рассмотрение Госдумы законопроект, который предлагает освободить граждан от административной ответственности за самостоятельное восстановление поврежденных участков дорожного покрытия на муниципальных дорогах и территории, прилегающей к жилым домам. Изменение предлагается внести в статью, устанавливающую штрафы за причинение вреда дорогам, ставящее под угрозу безопасность дорожного движения. В настоящее время размеры таких штрафов составляют от пяти до десяти тысяч рублей для физических лиц, двадцать пять тысяч рублей для должностных лиц и до трехсот тысяч рублей для юридических лиц.