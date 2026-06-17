Важный закон хотят изменить в России

Законодатели представили на рассмотрение Госдумы законопроект, который предлагает освободить граждан от административной ответственности за самостоятельное восстановление поврежденных участков дорожного покрытия на муниципальных дорогах и территории, прилегающей к жилым домам. Изменение предлагается внести в статью, устанавливающую штрафы за причинение вреда дорогам, ставящее под угрозу безопасность дорожного движения. В настоящее время размеры таких штрафов составляют от пяти до десяти тысяч рублей для физических лиц, двадцать пять тысяч рублей для должностных лиц и до трехсот тысяч рублей для юридических лиц.
В условиях длительного отсутствия своевременного ремонта со стороны органов местного самоуправления или управляющих компаний, жители многоквартирных домов, небольших населенных пунктов и садоводческих товариществ вынуждены своими силами устранять ямы и иные повреждения дорожного полотна. Действующее законодательство, по мнению депутатов, не позволяет должным образом разграничить добросовестные действия по ремонту и те, которые реально наносят ущерб дорожному покрытию или создают угрозу для безопасности участников движения. Об этом сообщают «Ведомости».
Авторы законопроекта полагают, что внесение предлагаемых изменений устранит правовую неопределенность, минимизирует риски наложения необоснованных штрафов и создаст благоприятные условия для безопасного устранения дефектов дорожного покрытия.