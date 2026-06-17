В Красноярском крае за сутки потушили 21 лесной пожар

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае за минувшие сутки ликвидировали 21 лесной пожар на площади 3,4 тыс. га. Еще 25 возгораний локализованы: распространение огня удалось остановить.
По состоянию на 11:00 17 июня в регионе действуют 88 лесных пожаров на площади 62,6 тыс. га. Они зафиксированы в Байкитском, Туруханском, Борском, Эвенкийском, Нижне-Енисейском, Северо-Енисейском, Енисейском, Тунгусско-Чунском и Чунском лесничествах. Почти все очаги находятся в удаленной труднодоступной местности. Угрозы населенным пунктам нет.
На севере края усиливают группировку лесопожарных сил. Сегодня в Енисейск должны прибыть около 100 специалистов из южных, западных и центральных округов. Всего в тушении участвуют более 1400 человек, ежедневно задействованы 30 воздушных судов и 30 единиц спецтехники.
В крае также работают межрегиональные силы федерального резерва Авиалесоохраны, специалисты из Бурятии и Забайкальского края. На сложных участках пожарные прокладывают минерализованные полосы, разбирают завалы, проводят встречный отжиг и окарауливание. Для искусственного вызывания осадков при подходящих погодных условиях используют самолет-зондировщик Ан-26.
В Красноярском крае действует режим ЧС в лесах. Посещение лесов ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, а также проводить пожароопасные работы. О возгораниях можно сообщать на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.