В Красноярском крае за сутки потушили 21 лесной пожар

По состоянию на 11:00 17 июня в регионе действуют 88 лесных пожаров на площади 62,6 тыс. га. Они зафиксированы в Байкитском, Туруханском, Борском, Эвенкийском, Нижне-Енисейском, Северо-Енисейском, Енисейском, Тунгусско-Чунском и Чунском лесничествах. Почти все очаги находятся в удаленной труднодоступной местности. Угрозы населенным пунктам нет.