Страны АСЕАН и Россия развивают цепочки поставок, заявил генсек

КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. Страны АСЕАН и Россия развивают партнерство и цепочки поставок, заявил генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Као Ким Хорн на открытии Делового форума Россия — АСЕАН в Казани.
«Нынешняя встреча имеет важное значение для экономического развития наших стран. В условиях глобальных изменений мы укрепляем цепочки поставок, инвестируем в новые технологии, создаем условия для устойчивого роста и открываем новые возможности для процветания наших экономик», — отметил он.
Генеральный секретарь добавил, что работа форума позволяет определить новые направления сотрудничества, найти коммерческие возможности и выстроить партнерства, которые будут приносить практические результаты обеим сторонам.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани
Президент России Владимир Путин полях саммита Россия-АСЕАН проведет марафон двусторонних встреч, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.