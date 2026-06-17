Страны АСЕАН и Россия развивают цепочки поставок, заявил генсек

«Нынешняя встреча имеет важное значение для экономического развития наших стран. В условиях глобальных изменений мы укрепляем цепочки поставок, инвестируем в новые технологии, создаем условия для устойчивого роста и открываем новые возможности для процветания наших экономик», — отметил он.