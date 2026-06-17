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Страны АСЕАН и Россия развивают цепочки поставок, заявил генсек

Као Ким Хорн: страны АСЕАН и Россия развивают партнерство и цепочки поставок.

Источник: РИА Новости

КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. Страны АСЕАН и Россия развивают партнерство и цепочки поставок, заявил генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Као Ким Хорн на открытии Делового форума Россия — АСЕАН в Казани.

«Нынешняя встреча имеет важное значение для экономического развития наших стран. В условиях глобальных изменений мы укрепляем цепочки поставок, инвестируем в новые технологии, создаем условия для устойчивого роста и открываем новые возможности для процветания наших экономик», — отметил он.

Генеральный секретарь добавил, что работа форума позволяет определить новые направления сотрудничества, найти коммерческие возможности и выстроить партнерства, которые будут приносить практические результаты обеим сторонам.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17—19 июня. Деловой форум Россия — АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита. РИА Новости — информационный партнер форума.

Президент России Владимир Путин полях саммита Россия-АСЕАН проведет марафон двусторонних встреч, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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