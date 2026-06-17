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Жительница Калининграда 10 лет незаконно получала пенсию по инвалидности

Ей придется выплатить 1,6 млн рублей.

Жительница Калининграда 10 лет незаконно получала пенсию по инвалидности и другие социальные выплаты. Суд обязал ее вернуть почти 1,6 млн рублей региональному отделению Фонда пенсионного страхования. Историю рассказали в пресс-службе УФССП России по Калининградской области.

Приставы арестовали счета должницы, наложили ограничения в отношении ее автомобиля и недвижимости. Даме дали пять дней, чтобы добровольно погасить долг. Что она и сделала, избежав штрафных санкций.

Незаконно выплаченная пенсия возвращена государству.

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