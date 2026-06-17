В Казахстане запускают республиканский конкурс городской прозы «Қала хикаялары»

«К рассмотрению принимаются ранее нигде не опубликованные романы на тему городской прозы объемом не менее 10 авторских листов (один авторский лист составляет 40 тысяч печатных знаков). От одного участника допускается подача только одного произведения». Пресс-служба Министерства культуры и информации РК.