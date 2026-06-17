Женщину с 6-летним ребенком сбили на переходе на севере Волгограда

Женщину с 6-летним ребенком сбили на пешеходном переходе на севере Волгограда 16 июня. ДТП случилось в Краснооктябрьском районе на пересечении улиц Еременко и Штеменко в 14.37 часов. Мама с малышом шла через дорогу по «зебре». Пешеходам горел зеленый сигнал светофора. Но на их пути оказался «ВАЗ 2112». Мать с ребенком оказались под колесами автомобиля, а после — в больнице, сообщили в главке МВД по региону.