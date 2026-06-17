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Женщину с 6-летним ребенком сбили на переходе на севере Волгограда

Мама с малышом шла через дорогу по зебре и на зеленый свет.

Источник: Комсомольская правда

Женщину с 6-летним ребенком сбили на пешеходном переходе на севере Волгограда 16 июня. ДТП случилось в Краснооктябрьском районе на пересечении улиц Еременко и Штеменко в 14.37 часов. Мама с малышом шла через дорогу по «зебре». Пешеходам горел зеленый сигнал светофора. Но на их пути оказался «ВАЗ 2112». Мать с ребенком оказались под колесами автомобиля, а после — в больнице, сообщили в главке МВД по региону.

— По предварительным данным, напротив дома № 13К на улице Еременко 56-летний водитель «ВАЗ 2112» при выполнении маневра поворота направо совершил наезд на женщину с 6-летним ребёнком, — рассказали в полиции.

По какой причине водитель не заметил двух пешеходов на переходе, предстоит выяснить полицейским. На фото с места ДТП видно, что автомобиль получил солидную вмятину после наезда на пешеходов. Женщину с ребенком сразу увезли в медучреждение.