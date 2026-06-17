Что известно о массовом отравлении людей роллами в Камышине

— Закупились в аптеке лекарствами, в больницу не обращались, потому что не местные, — рассказывает девушка. — Спустя три дня стало постепенно отпускать, но так плохо нам еще никогда не было. Честно говоря, даже не могли подумать, что мы отравились в кафе. А вчера увидели в новостях информацию о «ЕвроАзии», и пазл сошелся. В итоге отпуск испорчен! Сегодня выезжаем домой, но по прибытию обязательно обратимся в медицинское учреждение и сдадим анализы. Если у нас так же, как и у других пациентов, подтвердится сальмонеллез, просто так эту ситуацию мы не оставим!