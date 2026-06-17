В Татарстане уменьшилось количество столбалльников ЕГЭ по литературе и химии

Минобрнауки Татарстана опубликовало итоги ЕГЭ по истории, литературе и химии, сданных 1 июня. Число участников выросло по всем трем предметам, но при этом снизилось количество стобалльников.
Химию сдавали 2 394 выпускника (в прошлом году — 2 154). Средний балл составил 66,88 против 69,43 в прошлый раз. На сто баллов этот предмет сдали 67 ребят (в 2025-м было 114). Литературу выбрали 725 человек (плюс 81 к прошлому году), средний балл — 72,08 (было 74,22). Сто баллов получили 64 выпускника (было 80).
Историю сдавали 1 486 выпускников, средний балл чуть вырос — до 61,50 (в 2025-м — 60,91). Но при этом, как и в прошлом году, всего один стобалльник.