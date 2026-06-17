Трамвайный маршрут хотят сохранить в Старом Осколе Белгородской области

Как рассказывало в марте местное СМИ Fonar.tv, вопрос о целесообразности дальнейшей эксплуатации трамвая возник на фоне его высокой убыточности. По данным администрации округа, трамвайная сеть, построенная в 1981—1983 годах, морально и физически устарела, а пассажиропоток за последнее время сократился в четыре раза — с 12 тыс. до 3 тыс. человек в день. Годовые затраты на содержание составляют 372 млн руб. при собственных доходах около 50 млн руб., что дает убыток порядка 322 млн руб. При этом для экономически целесообразной работы трамвайной линии без учета инвестиций стоимость билета должна была бы составлять 166 ₽ в городе и 260 ₽ в пригороде, что, по мнению властей, сделало бы перевозки экономически недоступными для населения. С 1 марта на линии запущен дублирующий автобусный маршрут № 154.