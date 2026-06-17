В Казахстане стремительно растет спрос на качественный контент на казахском языке

Кроме того, был поднят вопрос об обеспечении широкого проката во всех регионах страны детских фильмов студий Disney, Pixar и Sony, дублированных на казахский язык по инициативе Международного общества «Қазақ тілі». Председатель Комиссии поручила обеспечить доступность этих проектов не только для жителей городов Астаны, Алматы и Шымкента, но и для зрителей в областных центрах и сельской местности.