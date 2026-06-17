В Красноярске пройдет бесплатный концерт под открытым небом ко Дню памяти и скорби

Также перед зрителями выступят солисты Виталий Осипов, Севастьян Мартынюк и Дмитрий Забоев. В программе заявлены Владимир Абакановский, Алексей Орлов, Иван Солнцев, Нина Похабова, Татьяна Ушакова и Артемий Черкашин.