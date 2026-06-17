В Красноярске пройдет бесплатный концерт под открытым небом ко Дню памяти и скорби

В Красноярске 22 июня, в понедельник, состоится концерт классической музыки под открытым небом, посвященный Дню памяти и скорби.
В концерте примут участие Красноярский академический симфонический оркестр под управлением Владимира Ланде, Сибирский мужской хор, ансамбль народной песни «Сибирская вечора» и образцовый ансамбль танца «Кедровые орешки».
Также перед зрителями выступят солисты Виталий Осипов, Севастьян Мартынюк и Дмитрий Забоев. В программе заявлены Владимир Абакановский, Алексей Орлов, Иван Солнцев, Нина Похабова, Татьяна Ушакова и Артемий Черкашин.
Концерт пройдет на Площади Мира перед Красноярской краевой филармонией. Начало в 20:00. Вход свободный.