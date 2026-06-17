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Топлива в Калининградской области достаточно — власти

Возможные перебои у мелких оптовых компаний связывают с особенностями логистики.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области дефицита топлива нет. Об этом 17 июня сообщили в министерстве развития инфраструктуры региона.

"В настоящий момент объемов топлива в Калининградской области достаточно для обеспечения всех нужд потребителей, дефицита нет.

Возможные краткосрочные перебои у ряда мелких оптовых компаний обусловлены текущей перенастройкой логистических цепочек", — заявили в правительстве.

Власти ежедневно контролируют поступление нефтепродуктов в регион, находятся во взаимодействии со всеми участниками топливного рынка «для обеспечения стабильного и бесперебойного снабжения топливом».