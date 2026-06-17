Мурал «Музыкальный Хабаровск до революции» украсит дом в центре столицы края

Работы над созданием музыкального мурала стартовали в Хабаровске. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», новый арт-объект появится в краевой столице в рамках проекта «Шуми, Восток. Муралы», рассказывающего о музыкальной истории края через уличное искусство.
Определил, кто и какое изображение будет наносить на фасады домов, конкурсный отбор. Участвовало в нем 26 художников из шести городов России: Москвы, Владивостока, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Краснодара и Хабаровска.
Победителями конкурса стали: эскиз «Музыкальный Хабаровск до революции» Дмитрия Комолова из Хабаровска, который прекрасно отражает настроение императорской России. В числе призеров — работа хабаровчанки Анны Целиковой, посвященная восьми коренным малочисленным народам Севера, которые живут в крае. Также жюри отобрало произведение «Дальневосточный рок и андеграунд» Артёма Андрианова из Краснодара.
Сейчас к воплощению проекта приступил хабаровский художник Дмитрий Комолов. Свой музыкальный мурал он создает на фасаде дома по улице Фрунзе, 56.
Остальные масштабные изображения запланировали разместить на улицах Ленина, 13 и Тихоокеанская, 140.