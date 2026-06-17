Мурал «Музыкальный Хабаровск до революции» украсит дом в центре столицы края

Победителями конкурса стали: эскиз «Музыкальный Хабаровск до революции» Дмитрия Комолова из Хабаровска, который прекрасно отражает настроение императорской России. В числе призеров — работа хабаровчанки Анны Целиковой, посвященная восьми коренным малочисленным народам Севера, которые живут в крае. Также жюри отобрало произведение «Дальневосточный рок и андеграунд» Артёма Андрианова из Краснодара.