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Подросток угнал спортивный мотоцикл у нижегородца под предлогом покупки

Лжепокупатель попросил прокатиться и просто уехал.

В Нижнем Новгороде в неприятную ситуацию попал 18-летний студент. Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, молодой человек решил продать свой питбайк, дал информацию на сайте бесплатных объявлений, и с ним связался 16-летний подросток.

Собеседник сообщил, что хотел бы купить питбайк. Приехал к дому продавца по проспекту Ленина. Под предлогом проверки исправности мотоцикла попросил прокатиться. И просто уехал.

Парень рассказал о случившемся полицейским. Через три дня сотрудники уголовного розыска нашли похищенный спортинвентарь в Дзержинске. Подозреваемого задержали. Он оказался учащимся колледжа. В похищении мотоцикла он сознался.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Учащийся колледжа под подпиской о невыезде.

После завершения следственных действий мотоцикл вернут владельцу.

Студент поблагодарил полицейских. «Рад, что сотрудники очень оперативно сработали», — сказал он.