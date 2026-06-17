Подросток угнал спортивный мотоцикл у нижегородца под предлогом покупки

В Нижнем Новгороде в неприятную ситуацию попал 18-летний студент. Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, молодой человек решил продать свой питбайк, дал информацию на сайте бесплатных объявлений, и с ним связался 16-летний подросток.
Собеседник сообщил, что хотел бы купить питбайк. Приехал к дому продавца по проспекту Ленина. Под предлогом проверки исправности мотоцикла попросил прокатиться. И просто уехал.
Парень рассказал о случившемся полицейским. Через три дня сотрудники уголовного розыска нашли похищенный спортинвентарь в Дзержинске. Подозреваемого задержали. Он оказался учащимся колледжа. В похищении мотоцикла он сознался.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Учащийся колледжа под подпиской о невыезде.
После завершения следственных действий мотоцикл вернут владельцу.
Студент поблагодарил полицейских. «Рад, что сотрудники очень оперативно сработали», — сказал он.