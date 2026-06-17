Подросток угнал спортивный мотоцикл у нижегородца под предлогом покупки

В Нижнем Новгороде в неприятную ситуацию попал 18-летний студент. Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, молодой человек решил продать свой питбайк, дал информацию на сайте бесплатных объявлений, и с ним связался 16-летний подросток.