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«Воронежэнерго» обеспечило мощностью завод в Хохольском районе

Для обеспечения энергоснабжения нового предприятия энергетики построили трансформаторную подстанцию 35 кВ и проложили кабельную линию 0,4 кВ протяженностью 0,5 км.

Источник: АиФ Воронеж

Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» — «Воронежэнерго» завершили работы по технологическому присоединению к электрическим сетям завода по производству тротуарной плитки, расположенного в Хохольском районе Воронежской области.

Для обеспечения энергоснабжения нового предприятия энергетики построили трансформаторную подстанцию 35 кВ и проложили кабельную линию 0,4 кВ протяженностью 0,5 км. Максимальная мощность, переданная потребителю, составила 390 кВт.

Завод выпускает более 100 видов продукции: в основном это плитка для мощения тротуаров, а также изделия для дорожного строительства, используемые для укрепления обочин и устройства водоотводов. География поставок продукции охватывает обширные территории — от Уфы до Крыма.

Обеспечивая условия для работы новых предприятий, компания вносит значимый вклад в развитие экономики и инфраструктуры региона.

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