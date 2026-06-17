Режим неблагоприятных метеоусловий в Красноярском крае продлили на сутки

В Красноярском крае на сутки продлили режим неблагоприятных метеоусловий, введенный 16 июня по прогнозу Среднесибирского УГМС. Накануне режим НМУ был введен в Красноярске, Железногорске, Зеленогорске, Дивногорске, поселке Солнечном, в Эвенкии и еще 25 округах. Сегодня, 17 июня, режим неблагоприятных метеоусловий продлен до 19 часов 18 июня.