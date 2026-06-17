Врачи в Москве спасли подростка после падения с высоты на стекло

Как указывается в сообщении ведомства, опубликованном в канале на платформе «Макс», бригада скорой помощи доставила 14-летнего пациента в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии после падения с высоты.
«Сначала хирурги тщательно очистили рану от стекла и загрязнений, остановили кровотечение и обработали поврежденные ткани. Однако отсутствие движений в стопе указывало на повреждение нерва», — отмечается в сообщении департамента.
Уточняется, что продолжительность операции превысила 2,5 часа, вмешательство прошло успешно. В дальнейшем подростку предстоит пройти несколько курсов реабилитации, направленных на восстановление двигательной активности ноги.