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Врачи в Москве спасли подростка после падения с высоты на стекло

В столичной клинике Рошаля была оказана медицинская помощь подростку, пострадавшему в результате случайного падения с высоты на осколки стекла. Об этом сообщил департамент здравоохранения Москвы.

Источник: Freepik

Как указывается в сообщении ведомства, опубликованном в канале на платформе «Макс», бригада скорой помощи доставила 14-летнего пациента в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии после падения с высоты.

«Сначала хирурги тщательно очистили рану от стекла и загрязнений, остановили кровотечение и обработали поврежденные ткани. Однако отсутствие движений в стопе указывало на повреждение нерва», — отмечается в сообщении департамента.

Уточняется, что продолжительность операции превысила 2,5 часа, вмешательство прошло успешно. В дальнейшем подростку предстоит пройти несколько курсов реабилитации, направленных на восстановление двигательной активности ноги.