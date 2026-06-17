Нижегородский суд взыскал 600 тыс. рублей за порчу почвы у водохранилища

В ходе разбирательства выяснилось, что гражданин самовольно убрал плодородный грунт на участках в деревне Андроново Городецкого района — из‑за этого берег водоёма обрушился на 50 метров. Общая площадь испорченной почвы достигла почти 336 квадратных метров. Иск подало Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.