Нижегородский суд взыскал 600 тыс. рублей за порчу почвы у водохранилища

Суд Нижнего Новгорода частично удовлетворил иск природоохранного ведомства: с нарушителя взыщут свыше 614 тысяч рублей за ущерб земле у Горьковского водохранилища. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.
В ходе разбирательства выяснилось, что гражданин самовольно убрал плодородный грунт на участках в деревне Андроново Городецкого района — из‑за этого берег водоёма обрушился на 50 метров. Общая площадь испорченной почвы достигла почти 336 квадратных метров. Иск подало Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.
Заочное решение пока не вступило в законную силу.
Ранее суд освободил от ответственности нижегородского «живодера в шинели».