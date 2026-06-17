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Нижегородский суд взыскал 600 тыс. рублей за порчу почвы у водохранилища

Общая площадь испорченной почвы достигла почти 336 квадратных метров.

Суд Нижнего Новгорода частично удовлетворил иск природоохранного ведомства: с нарушителя взыщут свыше 614 тысяч рублей за ущерб земле у Горьковского водохранилища. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.

В ходе разбирательства выяснилось, что гражданин самовольно убрал плодородный грунт на участках в деревне Андроново Городецкого района — из‑за этого берег водоёма обрушился на 50 метров. Общая площадь испорченной почвы достигла почти 336 квадратных метров. Иск подало Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Заочное решение пока не вступило в законную силу.

Ранее суд освободил от ответственности нижегородского «живодера в шинели».