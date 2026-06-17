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На сирены воздушной тревоги в Ростове требуется 721,7 млн рублей

Система оповещения о воздушной опасности в Ростове-на-Дону остается недоукомплектованной. Для полноценной работы требуется еще 542 сирены. Об этом на заседании городской думы сообщил исполняющий обязанности руководителя управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Александр Наумов.

Источник: Коммерсантъ

Система оповещения о воздушной опасности в Ростове-на-Дону остается недоукомплектованной. Для полноценной работы требуется еще 542 сирены. Об этом на заседании городской думы сообщил исполняющий обязанности руководителя управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Александр Наумов.

«На реализацию этого проекта необходимо выделение финансовых средств в объеме 721,7 млн рублей», — отметил в своем докладе Наумов.

Проект реконструкции муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения разработали еще в 2023 году. Однако завершить работы не удается из-за нехватки финансирования.

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