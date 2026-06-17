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81% работающих калининградцев успевают сделать все дела за день

Большинство работающих жителей Калининграда успевают завершить все запланированные дела в.

Источник: ИА Прибыль Ru

течение рабочего дня. Такие данные получил сервис по поиску работы SuperJob в ходе опроса, проведённого с 25 мая по 10 июня 2026 года.

Согласно результатам, 81% трудоустроенных калининградцев сообщили, что укладываются в рабочий график. 11% респондентов признались, что не справляются с объёмом задач. Среди основных причин — отвлекающие коллеги, постоянное появление новых срочных поручений и выматывающий эффект от растущего объёма работы. Ещё 8% затруднились с ответом.

Женщины чаще мужчин сообщали о полной реализации планов. Среди респондентов со средним профессиональным образованием этот показатель составил 84%, среди обладателей высшего образования — 80%. Самую высокую продуктивность зафиксировали у опрошенных с доходом от 100 до 150 тысяч рублей — 88%.

Наиболее собранными оказались PR-менеджеры, системные администраторы и медицинские сестры. По 91% из них успевают выполнить все профессиональные задачи. Высокую эффективность также показали администраторы и экономисты (89%), секретари и продавцы (по 88%), водители (87%), врачи и менеджеры по работе с клиентами (по 86%).

Реже других укладываться в рабочий график удаётся аналитикам (77%), дизайнерам и HR-специалистам (по 78%), инженерам и кладовщикам (по 79%), а также IT-специалистам (80%).

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