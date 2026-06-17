81% работающих калининградцев успевают сделать все дела за день

Наиболее собранными оказались PR-менеджеры, системные администраторы и медицинские сестры. По 91% из них успевают выполнить все профессиональные задачи. Высокую эффективность также показали администраторы и экономисты (89%), секретари и продавцы (по 88%), водители (87%), врачи и менеджеры по работе с клиентами (по 86%).