Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовские врачи спасли девочку, шею которой проткнула ветка

В Ростове-на-Дону девочка упала с гаража и проткнула шею 14-сантиметровой веткой.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн — РИА Новости. Врачи спасли девочку из Ростова-на-Дону, шею которой проткнула 14-сантиметровая ветка, сообщает пресс-служба ростовской областной детской клинической больницы.

Как рассказали в больнице, девочка упала с гаража.

«Сквозь шею девочки насквозь прошла ветка. Ветка длиной порядка 14 сантиметров», — говорится в сообщении.

Пациентка, которую привезли по скорой помощи, была в сознании и дышала сама. Обследование показало, что крупные сосуды и нервы шеи не задеты, ветка прошла в нескольких миллиметрах от них.

«Чудо спасло ребенка от повреждений щитовидной железы, трахеи, пищевода; как поясняет лечащий врач Антон Андреевич Штарев, ранение любого из этих органов могло привести к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода», — сказано в сообщении.

Девочку прооперировали, заживление прошло без осложнений. Ей предстоит реабилитация.