Ростовские врачи спасли девочку, шею которой проткнула ветка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн — РИА Новости. Врачи спасли девочку из Ростова-на-Дону, шею которой проткнула 14-сантиметровая ветка, сообщает пресс-служба ростовской областной детской клинической больницы.
Как рассказали в больнице, девочка упала с гаража.
«Сквозь шею девочки насквозь прошла ветка. Ветка длиной порядка 14 сантиметров», — говорится в сообщении.
Пациентка, которую привезли по скорой помощи, была в сознании и дышала сама. Обследование показало, что крупные сосуды и нервы шеи не задеты, ветка прошла в нескольких миллиметрах от них.
«Чудо спасло ребенка от повреждений щитовидной железы, трахеи, пищевода; как поясняет лечащий врач Антон Андреевич Штарев, ранение любого из этих органов могло привести к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода», — сказано в сообщении.
Девочку прооперировали, заживление прошло без осложнений. Ей предстоит реабилитация.