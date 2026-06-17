ВСУ атаковали заправку в Обояни Курской области: один человек погиб, двое ранены

Беспилотник ВСУ атаковал автозаправочную станцию в Обояни Курской области. Один человек погиб, двое ранены. Об этом в своем канале Max сообщил губернатор Александр Хинштейн.
У пострадавших — 44-летнего мужчины и 37-летней женщины — диагностированы акубаротравма и слепые осколочные ранения. Их транспортируют в Курскую областную больницу.
Еще один беспилотник ударил по легковому автомобилю на дороге «Белица — Коммунар» Беловского района. В результате атаки акубаротравму получил 56-летний водитель. Ему оказывается первая помощь, решается вопрос о госпитализации. Транспортное средство повреждено.
За прошедшие сутки в Курской области уничтожили 107 БПЛА — пострадали четыре человека.