Нижний Новгород не добирает около 500 млн рублей по налогам

Недобор идет по налогу на прибыль и УСН. Что касается сборов по НДФЛ, по словам Юрия Мочалкина, фиксируется рост этого налога на 12%. «У нас все ровно», — отметил директор финдепартамента, выразив уверенность, что по итогам первого полугодия бюджетный план будет в целом исполнен.