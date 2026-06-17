Горячую воду досрочно вернут еще в десятки домов Красноярска

«Досрочная подача горячей воды возможна не всегда и не везде. Во время проверки теплосетей мы делаем ставку на качество проведения испытаний. Если участок требует дополнительной диагностики или ремонта, мы не можем закрыть на это глаза ради скорости. Иначе можем получить аварию зимой, что намного хуже, чем 10 дней летом без горячей воды. В отдельных случаях, когда сети успешно прошли проверку, слабые места устранены или не мешают подаче воды, если есть возможность на время запитать дома по резервной схеме, то мы возвращаем ресурс досрочно», — пояснили в СГК.