Горячую воду досрочно вернут еще в десятки домов Красноярска

Теплоэнергетики продолжают раньше срока возвращать горячую воду потребителям по контуру Красноярской ТЭЦ-1 после гидравлических испытаний. Сегодня снова повезет части Советского района.
В СГК сообщили, что 17 июня вечером вода появится по следующим адресам:
ул. Авиаторов, 3, 4а, 4 В, 4 г, 4д, 4е, 7/6, 7/7, 7/11, 7/12, 7/13, 18, 18а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 60, 60а; ул. Малиновского, 12д, стр. 40; ул. Октябрьская, 8, 8а, 10, 12, 16; ул. Партизана Железняка, 23, 35а, 40б, 42, 44б, 46, 46а, 46а, стр. 2, 48б, 48 В, 48е, 48ж, 48и, 48к; ул. Алексеева, 3, 5, 7, 9, 11, 13; ул. Молокова, 1а, 1 г, 1д, 1к.
УК и ТСЖ уже направили уведомления о необходимости открыть входные задвижки на домах.
Напомним, ТЭЦ-1 встала на 10-дневную профилактику 15 июня и горячую воду отключили в домах четырех районов: Ленинского, Кировского, части Свердловского и части Советского. 16 июня ресурс раньше срока вернули в часть домов по ул. Никитина и Партизана Железняка.
«Досрочная подача горячей воды возможна не всегда и не везде. Во время проверки теплосетей мы делаем ставку на качество проведения испытаний. Если участок требует дополнительной диагностики или ремонта, мы не можем закрыть на это глаза ради скорости. Иначе можем получить аварию зимой, что намного хуже, чем 10 дней летом без горячей воды. В отдельных случаях, когда сети успешно прошли проверку, слабые места устранены или не мешают подаче воды, если есть возможность на время запитать дома по резервной схеме, то мы возвращаем ресурс досрочно», — пояснили в СГК.
Красноярцев также просят учитывать, что в этом году границы контуров теплоснабжения ТЭЦ немного другие, они отмечены на интерактивной карте.
Точную информацию об отключениях горячего водоснабжения можно узнать в организации, обслуживающей ваш дом.