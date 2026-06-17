В Башкирии обновили участок дороги недалеко от села Раевский

Во время работ специалисты заменили асфальт, укрепили обочины и нанесли разметку. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Любови Минаковой, эта дорога связывает Альшеевский, Давлекановский, Миякинский и Чишминский районы. По ней можно также выехать на федеральную трассу М-5 «Урал» и добраться до Уфы.