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В Башкирии обновили участок дороги недалеко от села Раевский

Трасса связывает 4 района и ведет к популярным туристическим локациям.

Ремонт участка дороги М-5 «Урал» — Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки в Альшеевском районе Башкортостана провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Отрезок длиной 1,8 км расположен недалеко от села Раевский, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

Во время работ специалисты заменили асфальт, укрепили обочины и нанесли разметку. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Любови Минаковой, эта дорога связывает Альшеевский, Давлекановский, Миякинский и Чишминский районы. По ней можно также выехать на федеральную трассу М-5 «Урал» и добраться до Уфы.

«Кроме того, данное направление обеспечивает проезд к популярным туристическим локациям, таким как горы Сусактау, Сатыртау, Ярыштау, а также к местам летнего отдыха, таким как Слакское водохранилище и другие», — добавила Минакова.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.