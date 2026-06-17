В лагерях Нижнекамского района Татарстана отдохнут более 11 тысяч детей

Более 11 тыс. детей отдохнут этим летом в лагерях Нижнекамского района Татарстана, сообщили в исполнительном комитете района. Организация досуга для детей на каникулах — одна из задач нацпроекта «Молодёжь и дети».
Всего будут работать 5 стационарных, 25 пришкольных и 5 палаточных лагерей. За четыре летние смены стационарные лагеря планируют принять более 6 тыс. детей, палаточные — 810, пришкольные — около 4 тыс., лагеря труда и отдыха — 700 ребят. Традиционно квоты предоставляются детям-сиротам, детям с инвалидностью, детям участников СВО, а также детям, у которых оба родителя с инвалидностью.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.