Грибной сезон. В поисковом отряде сказали, что взять с собой в лес

В Прикамье уже стартовал грибной сезон. Пермяки массово выкладывают в Сети фото с полными даров леса корзинами и вёдрами. Вместе с тем открыт и сезон пропавших грибников. Что взять в лес, чтобы не потеряться, и как собрать на тихую охоту пожилого родственника, рассказала инфорг поискового отряда «ПрикамьеПоиск» Юлия Соловьёва.
Первые пропавшие.
Лето только началось, а в крае уже пропали несколько грибников. В их числе был 71-летний житель Перми. Он исчез 10 июня.
«Супружеская пара отправилась на дачу в Алёшиху. Глава семьи ушёл в лес, где ранее бывал неоднократно, около 16:00. Вечером он не вернулся. Ближе к 23:00 его жена обратилась в полицию. Наш отряд получил информацию около полуночи и сразу отправился на место. Поиски продолжались до утра», — рассказала Юлия Соловьёва.
На рассвете пожилой грибник вышел из леса сам. По его словам, блуждая среди деревьев, он наткнулся на заброшенный дачный домик. Мужчина зашёл внутрь, растопил печку, чтобы согреться. Когда рассвело, он сориентировался на местности и направился в сторону дома.
«Ежегодно, когда начинается сезон грибов и ягод, число пропавших в крае резко увеличивается. В среднем (только по подсчётам нашего отряда) в месяц в лесу исчезают 10−15 человек, за сезон — около тридцати. Это касается и молодых людей, и пожилых. Часто бывает, что уходят за грибами спонтанно: увидел лес и решил пособирать подосиновики. При этом люди даже не думают, куда именно идут, кого там могут встретить. Шаг за шагом они углубляются в чащу, а потом не могут найти путь назад», — отмечает Юлия Соловьёва.
Похожий случай был в Нытвенском округе. Там женщина, оставив в припаркованной на обочине машине мужа-инвалида, решила пособирать грибов на опушке. Примерно через три часа она поняла, что заблудилась и позвонила в ЕДДС.
«Заявку на поиски передали нам. На месте мы связались с женщиной по телефону, и, казалось бы, найти её не составит труда. Но на это потребовался не один час. Дело в том, что в лесу звук часто отражается от ландшафта. Кажется, что человек кричит в одном месте, а он находится в другом, — объясняет инфорг. — Выход — стучать палками по дереву. Этот звук обычно не обманывает».
Ещё одна распространённая причина исчезновения грибников помимо самонадеянности и выбора незнакомых мест — изменения ландшафта. Лес трансформируется каждый год. Где-то идёт вырубка, где-то ветер валит деревья. В результате человек не узнаёт места и начинает паниковать.
Бутерброд, чай, кофта.
Чтобы не потеряться в лесу, следует ответственно готовиться к походу. С собой берём: заряженный телефон с установленным на него геотрекером (приложение поможет выйти из леса по своим же следам), пауэрбанк, спички, кусочек бумаги для розжига, небольшой перекус, питьевую воду, кофту, лекарства, которые вы принимаете, средство от насекомых.
«Когда заходите в лес, обязательно обратите внимание, где солнце. Оно должно быть с обратной стороны, когда вы покидаете место тихой охоты, если прошла пара часов. При себе обязательно должны быть часы. Иначе вы не узнаете, сколько минуло времени», — рассказывает Юлия Соловьёва.
Для поиска грибов выбираем места, где хорошо ориентируемся. В новые локации идём с теми, кто там уже бывал. В обязательном порядке предупреждаем близких о намерении, рассказываем о маршруте и примерном времени возвращения. Если накануне у вас скакало давление или вы увидели в Сети сообщение о надвигающихся магнитных бурях, отложите поход, чтобы в лесу не стало плохо.
Как только поняли, что начали блуждать, звоните 112. Диспетчер ЕДДС может определить, где вы, даже если у вас нет интернета. Не нужно бродить по лесу в попытке выбраться — так можно только углубиться в чащу. Лучше оставаться на месте и ждать помощь, говорят специалисты.
Бабушкин рюкзак.
Чаще всего пропадают пожилые люди. Что родные могут сделать, чтобы избежать трагедий?
«Пожилые грибники порой не берут с собой в лес мобильные телефоны, поскольку боятся их потерять. В этом случае можно купить бабушке или дедушке смарт-часы с трекером. И попросить не снимать их. Другой выход — положить им в рюкзак помимо всего вышеперечисленного GPS-трекер в виде брелока, — советует Юлия Соловьёва. — А лучше не отпускать пожилых родственников в лес одних».
Где теряются чаще.
У волонтёров поисковых отрядов уже есть рейтинг территорий, где люди теряются в лесу чаще.
"В первых строчках — Пермский, Краснокамский и Нытвенский округа, — рассказывает Юлия Соловьёва. — Нередко люди пропадают в Добрянском, Кунгурском и Оханском округах. А под Красновишерском поиски обычно идут очень тяжело. Это одна из самых проблемных территорий в этом плане. Найти в этой локации грибника удаётся редко.
Избежать нападения медведя.
В лесах Пермского края много диких животных, в числе которых кабаны, медведи и т. д. Специалисты рекомендуют во время похода за грибами петь, слушать музыку без наушников или стучать палкой по деревьям, чтобы звери знали о вашем приближении и уходили. Увидели хищника? Осторожно отходите в противоположную сторону. Бежать не рекомендуют.
«Был случай, когда мужчина пошёл за грибами в пролесок у одного из предприятий. Он оставил машину на обочине и исчез. Нашли его буквально в 100−150 м от дороги. Мужчина нарвался на медведицу с детёнышами и был разорван, — рассказывает волонтёр. — Нельзя забывать о диких животных».
Кто теряется чаще.
Каков портрет среднестатистического заблудившегося грибника?
«Чаще всего исчезают женщины в возрасте старше 60 лет или мужчины, которым за пятьдесят. Как правило, это дачники с домиками у леса, — рассказывает инфорг. — Нередко в беду попадают люди, у которых проблемы с физическим здоровьем (диабет, заболевания сердца, гипертония и т. д.) или когнитивные нарушения (родные часто не замечают этого поначалу)».