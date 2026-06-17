Грибной сезон. В поисковом отряде сказали, что взять с собой в лес

«Ежегодно, когда начинается сезон грибов и ягод, число пропавших в крае резко увеличивается. В среднем (только по подсчётам нашего отряда) в месяц в лесу исчезают 10−15 человек, за сезон — около тридцати. Это касается и молодых людей, и пожилых. Часто бывает, что уходят за грибами спонтанно: увидел лес и решил пособирать подосиновики. При этом люди даже не думают, куда именно идут, кого там могут встретить. Шаг за шагом они углубляются в чащу, а потом не могут найти путь назад», — отмечает Юлия Соловьёва.