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Более 1400 специалистов и 30 воздушных судов тушат лесные пожары в Красноярском крае

На севере Красноярского края усиливают группировку лесопожарных сил. 17 июня в Енисейск прибудут около сотни огнеборцев из южных, западных и центральных округов. Всего в тушении участвуют более 1400 специалистов, ежедневно задействованы 30 воздушных судов и другая техника.

Источник: "Российская газета"

На севере Красноярского края усиливают группировку лесопожарных сил. 17 июня в Енисейск прибудут около сотни огнеборцев из южных, западных и центральных округов. Всего в тушении участвуют более 1400 специалистов, ежедневно задействованы 30 воздушных судов и другая техника.

За минувшие сутки в регионе ликвидировали 21 возгорание на площади 3,4 тысячи гектаров, еще 25 локализованы — распространение огня удалось остановить. Ситуация находится под контролем. Угрозы населенным пунктам нет, сообщили в пресс-службе правительства региона.

На 11 часов 17 июня зафиксировано 88 лесных пожаров на площади 62,6 тысячи гектаров в Байкитском, Туруханском, Борском, Эвенкийском, Нижне-Енисейском, Северо-Енисейском, Енисейском, Тунгусско-Чунском и Чунском лесничествах. Почти все возгорания — в удаленной труднодоступной местности, куда можно добраться только авиацией.

В край переброшены межрегиональные силы федерального резерва Авиалесоохраны, а также подкрепление из Бурятии и Забайкальского края — это более 350 человек. Краевой лесопожарный центр мобилизует дополнительные силы из территорий со стабильной обстановкой.

В основном профессиональные пожарные работают на кромках вручную: прокладывают минерализованные полосы, разбирают завалы и сухостой, проводят встречный отжиг и окарауливание. На сложных пожарах авиапожарные создают минполосы взрывным методом.

Для искусственного вызывания осадков по условиям погоды применяют самолет-зондировщик Ан-26.

Территорию гослесфонда патрулируют специалисты Лесопожарного центра, Лесной охраны и лесничеств.

В регионе работает многоступенчатая система мониторинга: флот БПЛА, космосъемка, видеомониторинг, наземное и авиапатрулирование. Это позволяет фиксировать до 95 процентов возгораний на ранней стадии и оперативно их ликвидировать.

В крае введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Их посещение ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы. За нарушение грозит административная или уголовная ответственность, напомнили в пресс-службе краевого кабмина.

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