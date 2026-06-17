55 новых автобусов на газе вышли на маршруты Красноярска

В Красноярске на маршруты вышли 55 новых автобусов на сжиженном природном газе. Они будут задействованы в густонаселенных и быстро развивающихся микрорайонах города. В частности, новые газомоторные автобусы направлены на маршруты: № 87 «Солнечный — Молодежная», № 52 «Тихие Зори — Озеро парк», № 11 «ул. 3-я Дальневосточная — Молодежная», № 35 «ЖД вокзал — поселок Геологов», № 36 «ЖД вокзал — поселок Геологов», № 49 «Спорткомплекс Радуга — Кардиоцентр». Добавим, замена старого подвижного состава идет в рамках подготовки к 400-летию города. Новые автобусы — повышенной комфортности. Техническая начинка способна обеспечивать климат-контроль, низкий уровень шума, плавный ход и т. д. Природный газ, на котором работает новый транспорт, снижает уровень загрязнения воздуха. Напомним, в прошлом году на муниципальные маршруты Красноярска уже вышли 150 новых автобусов, в этом — в общей сложности автопарк городских предприятий пополнят еще 155. В итоге будет обновлен весь муниципальный автобусный парк, что способствует решению задач национального проекта «Инфраструктура для жизни».