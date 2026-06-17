Имущество таганрогского «Мориона» выставят на торги за 56,5 млн рублей

В единый лот включены объекты производственной базы в Таганроге, в том числе земельные участки, склад металлопродукции, подкрановые и железнодорожные пути, производственные площадки, инженерные сети, крановое и весовое оборудование. Имущество находится в залоге у АО «ЮниКредит Банк», ООО «Совкомбанк Факторинг» и ФНС России.