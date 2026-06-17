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Имущество таганрогского «Мориона» выставят на торги за 56,5 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Морион» Евгений Ехлаков выставит на торги залоговое имущество компании начальной стоимостью 56,48 млн руб. Торги назначены на 4 августа 2026 года и пройдут на электронной площадке «Альянс Трейд». Сообщение опубликовано в рамках дела о банкротстве предприятия.

Конкурсный управляющий ООО «Морион» Евгений Ехлаков выставит на торги залоговое имущество компании начальной стоимостью 56,48 млн руб. Торги назначены на 4 августа 2026 года и пройдут на электронной площадке «Альянс Трейд». Сообщение опубликовано в рамках дела о банкротстве предприятия.

В единый лот включены объекты производственной базы в Таганроге, в том числе земельные участки, склад металлопродукции, подкрановые и железнодорожные пути, производственные площадки, инженерные сети, крановое и весовое оборудование. Имущество находится в залоге у АО «ЮниКредит Банк», ООО «Совкомбанк Факторинг» и ФНС России.

ООО «Морион» зарегистрировано в Таганроге, компания занималась транспортной обработкой грузов. Решением Арбитражного суда Ростовской области от 5 марта 2026 года компания признана банкротом, в отношении нее открыто конкурсное производство.

Ранее суд установил статус залоговых кредиторов по требованиям к должнику. Требования АО «ЮниКредит Банк» составили 62,35 млн руб., ООО «Совкомбанк Факторинг» — 21,58 млн руб., ФНС России в лице УФНС по Ростовской области — 3,61 млн руб.