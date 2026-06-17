Сухая ветка насквозь проткнула шею девочке в Ростове

«Самое страшное было брать на операцию ребенка, до конца не понимая, какую картину увидишь. Критичным было и расположение инородного тела; филигранно удалить его, не задев предлежащие органы, — тоже задача не из простых. Да, мы волновались. Ветку удалось извлечь без повреждения внутренних органов и последующее заживление прошло без осложнений», — рассказал Антон Штарев.