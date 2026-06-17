Сухая ветка насквозь проткнула шею девочке в Ростове

В Ростове-на-Дону медики спасли жизнь девочки с колото-сквозной раной, которую она получила при падении с гаража. Об этом сообщается на сайте Детской клинической больницы Ростовской области.
Врачам в ходе экстренной операции предстояло удалить из шеи ребенка ветку дерева, длиной порядка 14 сантиметров. При поступлении в больницу, пациентка была в сознании и дышала сама. Обследование показало, что крупные сосуды и нервы шеи не задеты, ветка вошла в нескольких миллиметрах от них.
Как поясняет лечащий врач Антон Штарев, настоящее чудо спасло ребенка от повреждений щитовидной железы, трахеи, пищевода. Ранение любого из этих органов могло привести к самым тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода.
«Самое страшное было брать на операцию ребенка, до конца не понимая, какую картину увидишь. Критичным было и расположение инородного тела; филигранно удалить его, не задев предлежащие органы, — тоже задача не из простых. Да, мы волновались. Ветку удалось извлечь без повреждения внутренних органов и последующее заживление прошло без осложнений», — рассказал Антон Штарев.
Послеоперационный период прошел без особенностей и занял всего восемь дней. Впереди у девочки — реабилитационное физиолечение, консервативная терапия для сглаживания рубца.