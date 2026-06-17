Семь компаний Хабаровского края получили сертификат «Сделано в России»

Семь компаний Хабаровского края с начала этого года получили сертификат «Сделано в России», который действует по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве экономического развития региона.
Обладателями знака качества стали такие предприятия, как «Полином», «Балтимор-Амур», ИП Салов А. Н., ИП Бабичева А. О., «Ветли Восток», рыболовецкая артель «Иня» и «Сонико-Чумикан». Сертификат помогает бизнесу укрепить доверие к бренду на международном уровне.
«Мы уже давно являемся участниками программы “Сделано в России”, активно сотрудничаем с центром поддержки экспорта. В этом году участвовали в выставке “Продэкспо”, где наша продукция получила высокую оценку. Узнаваемость бренда достаточно сильная, но мы отмечаем, что сертификат “Сделано в России” — это престижно и в нашей стране, и за рубежом. Повторно подаваться на сертификацию легко: сделать это можно на основании предыдущей заявки, процесс проходит в электронном виде и очень удобно организован через личный кабинет», — рассказала директор «Балтимор-Амур» Татьяна Мишина.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.