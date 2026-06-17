Семь компаний Хабаровского края получили сертификат «Сделано в России»

«Мы уже давно являемся участниками программы “Сделано в России”, активно сотрудничаем с центром поддержки экспорта. В этом году участвовали в выставке “Продэкспо”, где наша продукция получила высокую оценку. Узнаваемость бренда достаточно сильная, но мы отмечаем, что сертификат “Сделано в России” — это престижно и в нашей стране, и за рубежом. Повторно подаваться на сертификацию легко: сделать это можно на основании предыдущей заявки, процесс проходит в электронном виде и очень удобно организован через личный кабинет», — рассказала директор «Балтимор-Амур» Татьяна Мишина.