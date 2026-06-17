Хабаровский музыкальный театр подвёл итоги юбилейного сезона

Около 80 тысяч зрителей посетили Хабаровский краевой академический музыкальный театр в нынешнем юбилейном сезоне. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», всего на данный момент состоялось 207 показов.
Как отмечает руководство театра, несмотря на то, что в нынешних условиях все спектакли проходят на разных сценических площадках города, наполняемость зрительных залов всегда находится на высоком уровне.
— Если говорить в процентном соотношении, то наш план — это 73% наполняемости залов. Но этот показатель мы перешагнули, сейчас в Хабаровске залы заполняются в среднем на 79%. И мы стремимся к тому, чтобы эта цифра была более 80%, — рассказала директор Хабаровского музыкального театра Евгения Ремус.
К слову, стартовал сотый театральный сезон с освоения новой площадки — сцены в ДК «Профсоюзов», и сразу с премьеры — с легендарной «Сильвы» композитора Имре Кальмана. Оперетта считается символом театра, ведь именно с нее началась история учреждения в 1926 году. Казалось, для этого театр сделал невозможное — организовал живое звучание оркестра, создав для него импровизированную оркестровую яму, впервые после произошедшего пожара. Разместить музыкантов удалось благодаря нескольким убранным рядам кресел.
— Мы очень признательны руководству ДК «Профсоюзов» за то, что предоставили нам свою площадку для выступлений. Сам зал, звучание в нем, возможность размещения оркестра — все это как нельзя лучше подходит нам для реализации постановок, спектаклей. Поэтому и в новом сезоне мы планируем продолжить на ней показы, — проинформировала Евгения Ремус.
В целом сезон отметился несколькими новыми постановками. Репертуар театра обогатился за счёт музыкальной комедии «Бардак», мюзикла «Алиса в Стране чудес», комедии «Любовь и голуби», моноспектаклей, премьер малых форм. Закрыть же юбилейный сезон в театре намерены спектаклем «Восточный экспресс» по произведению Агаты Кристи.
— Автором либретто и режиссером выступит заслуженная артистка России Наталья Индейкина, с которой мы уже работали ранее. А также мы работаем с петербургским композитором Виктором Высоцким, — взял слово художественный руководитель Хабаровского музыкального театра Никита Туранов. — Сейчас у нас активная фаза репетиций. «Восточный экспресс» будет кардинально отличаться от тех спектаклей, которые есть в нашем репертуаре: это невероятное количество переодеваний — мне кажется, около 300 костюмов, это сочетание разной музыки — и академический вокал, и джазовые мотивы… Поэтому очень надеемся, что зритель останется под приятным впечатлением.
Помимо этого, труппа театра уже сейчас ведет подготовку к новому 101-му театральному сезону, а также к празднованию столетия театра. Так, предстоящей осенью вновь откроет год «Сильва», затем состоится презентация книги, посвященная вековой истории учреждения, а после хабаровский зритель сможет услышать звезд музыкальных театров России.
— Это поистине историческое событие. Впервые на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, в честь юбилея Хабаровского музыкального театра на одну сцену вместе с нашими солистами, балетом, хором, в сопровождении нашего симфонического оркестра выйдут лучшие солисты музыкальных театров. Нас приедут поздравить Большой и Мариинский театры, Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии, Новосибирский музыкальный театр и многие другие, — подчеркнул Никита Туранов.
Напомним, в этом сезоне Хабаровский краевой академический музыкальный театр получил признание жюри национальной театральной премии «Золотая Маска». В рамках фестиваля труппа театра получила возможность выступить на сцене «Геликон-оперы» с мюзиклом «Анна Каренина». И сделала это успешно: спектакль собрал значительно больше зрителей, чем мог вместить зал, перед входом образовалась очередь из желающих попасть на мюзикл. В итоге был зафиксирован переаншлаг − ни одного свободного места. Сейчас сотрудники учреждения готовятся узнать результаты «Золотой Маски».