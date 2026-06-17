Хабаровский музыкальный театр подвёл итоги юбилейного сезона

— Автором либретто и режиссером выступит заслуженная артистка России Наталья Индейкина, с которой мы уже работали ранее. А также мы работаем с петербургским композитором Виктором Высоцким, — взял слово художественный руководитель Хабаровского музыкального театра Никита Туранов. — Сейчас у нас активная фаза репетиций. «Восточный экспресс» будет кардинально отличаться от тех спектаклей, которые есть в нашем репертуаре: это невероятное количество переодеваний — мне кажется, около 300 костюмов, это сочетание разной музыки — и академический вокал, и джазовые мотивы… Поэтому очень надеемся, что зритель останется под приятным впечатлением.