Тухлой рыбой усыпан берег Волги у дач в Волгограде

Напомним, что в Волгоградской области ранее массовый мор рыбы был зафиксирован в апреле в Суровикином районе, где из-за нагонной волны оказались в ловушке и погибли свыше 213 тысяч карасей. В этом же месяце груды погибших обитателей пруда вынесло на берег во Фроловском районе у поселка Образцы. В данном случае рыба погибла из-за недостатка кислорода. Уже в июне текущего года рыбаки стали массово сообщать о фиксации мертвых карасей и сазанов на берегах Дона в Клетском, Иловлинском и Калачевском районах. В данном случае специалисты Росрыболовства пришли к выводу, что гибель рыбы не является массовой и носят исключительно природный характер.