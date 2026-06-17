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С начала 2026 года в Красноярском крае построили 492 тысячи «квадратов» жилья

492 тысячи квадратных метров жилья построили в крае с начала года.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года в Красноярском крае построили 492 тысячи квадратных метров жилья. Как сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона, на многоквартирные дома приходится 128 тысяч «квадратов», остальное — индивидуальное жилье.

В рамках программы «Жилье» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» до конца года планируется построить не менее миллиона квадратных метров жилья.

«Площадь строящихся индивидуальных домов в апреле 2025 года составляла 1,38 тысячи квадратных метров, а в настоящее время — 56,18 тысячи квадратных метров», — говорит Максим Говорушкин, министр строительства и ЖКХ края.

Тем временем в Кузбассе, как пишет VSE42.Ru, произошел «захват заложников» из-за протечки в трубах.