«Дефицита нет»: правительство прокомментировало ситуацию с топливом в Калининградской области

В Калининградской области нет проблем с обеспечением топливом, перебои у отдельных компаний связаны с перестройкой логистики. Об этом сообщила пресс‑секретарь губернатора Алексея Беспрозванных Мариам Башкирова.
«Министерство развития инфраструктуры Калининградской области ведёт ежедневный мониторинг поступления нефтепродуктов в регион и находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками топливного рынка. В настоящий момент объёмов топлива в Калининградской области достаточно для обеспечения всех нужд потребителей, дефицита нет», — говорится в сообщении.
Башкирова отметила, что возможные краткосрочные перебои у небольших оптовых поставщиков вызваны временной перенастройкой логистических цепочек. Правительство региона продолжает контролировать ситуацию, чтобы обеспечить стабильные поставки топлива.
Снижение требований к производству топлива в России со стандарта Евро-5 до Евро-3 влечёт необходимость усилить внимание к обслуживанию двигателей автомобилей. Об этом «Клопс» заявил руководитель калининградской транспортной компании «Сталена» Сергей Гоз, комментируя решение властей разрешить нефтеперерабатывающим предприятиям увеличить уровень серы в бензине и солярке.