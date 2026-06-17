В России запускают конкурс, направленный на популяризацию аграрной науки

— Современное сельское хозяйство — это высокотехнологичная отрасль, в которой наука и креатив становятся ключевыми драйверами развития. Привлечение к оценке работ победителей премии «МедиаПоле» — это не только усиление экспертного уровня конкурса, но и важный сигнал для школьников: агро сегодня — это пространство для самореализации, творчества и профессионального роста. Мы видим, как через такие инициативы формируется новое поколение специалистов, готовых развивать отрасль и создавать ее будущее, — отметила заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Елена Батурова.