Аксенов изменил указ о запрете езды на мотоциклах в Крыму по ночам

Как сообщалось ранее, руководитель региона подписал указ, согласно которому со среды, 17 июня, в Крыму вводится ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и другой мототехники. Изначально речь шла о периоде с восьми вечера до шести утра. Сообщалось, что этот указ будет действовать до особого распоряжения. Как пояснял Аксенов, такие меры приняты в целях обеспечения общественной безопасности, а также охраны различных объектов.