В Калининском районе Петербурга возникли очереди за загранпаспортами

Как пояснили в полиции, к организованной очереди добавилась параллельная из тех, кто не захотел записываться. Для урегулирования ситуации гражданам дополнительно разъясняют порядок получения готовых паспортов. Подать документы можно в любом МФЦ Петербурга и Ленинградской области.