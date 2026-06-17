На улице Невского с дома 1928 года постройки отбивают штукатурку

Начался ремонт дома № 19−21 на улице Александра Невского в Калининграде. Рабочие поставили леса и уже отбивают штукатурку со здания, построенного в 1928 году. О ходе работ сообщает Фонд капремонта Калининградской области.
Отмечается, что дом лишь частично сохранил оригинальный кирпичный декор, рустовку. Выделяются интересные входные порталы.
«Впереди большой комплекс работ: заделка трещин, укрепление стен, восстановление штукатурного и окрасочного слоёв, а также очистка и сохранение исторического кирпича», — говорят в Фонде.
В планах поставить новые двери с декоративной решеткой. Их изготовят по сохранившемуся историческому образцу.
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