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Шторм и красно-чёрные флаги: погода на калининградском побережье 17 июня

Информацию «Клопс» передали спасатели.

Источник: Клопс.ru

На календаре середина июня, а море всё ещё прогрелось недостаточно. Об обстановке на пляжах «Клопс» доложили спасатели.

В среду, 17 июня, зайти в воду не получится нигде.

Балтийск: чёрный флаг, температура воды +13−15 °C, на море шторм и сильное волнение. Зеленоградск: флаг чёрный, купание запрещено. Температура воды +15 °C. Пионерский: флаг красный, купание запрещено. Температура воды +15 °C, воздуха — до +20 °C. Волна 0,5 балла. Светлогорск: чёрный флаг, купание запрещено. Температура воды +14−15 °C. Северо-западный ветер, волна 1,5 балла. Янтарный: флаг красный, купание запрещено. Температура воды +13 °C.

Информация актуальна на момент публикации.