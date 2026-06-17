Четыре авиарейса задержали в аэропорту Нижнего Новгорода

Также в Нижнем Новгороде по-прежнему остаются два самолёта, которые должны лететь в Сочи. Один из них вообще был запланирован ещё на 15 июня (вылет в 14:50), а теперь, по данным онлайн‑табло, отправится лишь в 08:30.