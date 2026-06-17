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Четыре авиарейса задержали в аэропорту Нижнего Новгорода

При этом из‑за действующих ограничений в аэропорту Сочи не исключено, что время вылета скорректируют повторно.

В аэропорту Нижнего Новгорода 17 июня произошли существенные задержки сразу четырёх авиарейсов — сведения об этом отражены на онлайн‑табло воздушной гавани.

В числе задержанных — рейс Ural Airlines, следующий в Анталью. Борт А‑321 по изначальному плану должен был отправиться в 01:00 и прибыть в пункт назначения к 05:50, но в итоге вылет сдвинули почти на 15 часов: теперь он запланирован на 15:50.

Также в Нижнем Новгороде по-прежнему остаются два самолёта, которые должны лететь в Сочи. Один из них вообще был запланирован ещё на 15 июня (вылет в 14:50), а теперь, по данным онлайн‑табло, отправится лишь в 08:30.

Второй рейс, который изначально должен был уйти 16 июня в 14:50, перенесли на 15:45 17 июня. При этом из‑за действующих ограничений в аэропорту Сочи не исключено, что время вылета скорректируют повторно.

Четвёртый задержанный рейс в Сочи тоже подвергся значительному сдвигу: вместо 17:15 воздушное судно теперь покинет столицу Приволжья только в 23:15.

Ранее авиарейс из Шарм-эль-Шейха до Нижнего Новгорода задержали 16 июня.