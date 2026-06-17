Роспотребнадзор Волгограда предупредил о листериозе из продуктов

Специалисты управления Роспотребнадзора по Волгоградской области предупредили жителей региона об опасности листериоза — инфекционного заболевания, которое передается через зараженные продукты питания.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире регистрируется от 0,1 до 10 случаев листериоза на 1 миллион человек, при этом инфекция отличается высокой смертностью.
Возбудитель болезни — бактерия Listeria monocytogenes. Она сохраняется в почве, воде, кормах и продуктах, упакованных под вакуумом или в модифицированной газовой среде.
Бактерия размножается в продуктах даже при температуре около +4 градуса — именно такой режим поддерживается в большинстве бытовых холодильников. Основной резервуар инфекции — грызуны, также листерии выявляют у диких животных, птиц, сельскохозяйственного скота, свиней, лошадей, кроликов и домашней птицы, в рыбе и морепродуктах.
В Роспотребнадзоре отмечают, что заражение человека происходит через молочную, мясную и птицеводческую продукцию, овощи, фрукты и морепродукты, причем наибольшую опасность представляют готовые к употреблению продукты. Источником инфекции могут быть как больные животные, так и бессимптомные носители.
Волгоградцам стоит внимательнее относиться к срокам хранения готовых продуктов и не рассчитывать на холодильник как на защиту от листерий — бактерия сохраняется и при низких температурах.
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