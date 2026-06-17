Роспотребнадзор Волгограда предупредил о листериозе из продуктов

Бактерия размножается в продуктах даже при температуре около +4 градуса — именно такой режим поддерживается в большинстве бытовых холодильников. Основной резервуар инфекции — грызуны, также листерии выявляют у диких животных, птиц, сельскохозяйственного скота, свиней, лошадей, кроликов и домашней птицы, в рыбе и морепродуктах.