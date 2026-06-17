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В ОП предложили ввести ипотеку под ноль процентов на жилье для многодетных

Гриб: в РФ нужно ввести ипотеку под 0% на вторичное жилье для многодетных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Семейную ипотеку под 0% для семей с пятью и более детьми следует распространить на покупку четырех- и пятикомнатных квартир на вторичном рынке без ограничений по городам, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Ранее министерство финансов РФ сообщало о проработке изменений условий семейной ипотеки в зависимости от числа детей и создании механизма снижения ставки при рождении последующих детей.

«Предлагаю ипотеку под 0% на четырех- и пятикомнатные квартиры для семей, в которых воспитываются пять и более детей, включая весь вторичный рынок без ограничения по городам», — сказал Гриб.

По его словам, стоимость жилья на вторичном рынке в одном и том же районе нередко на 30−40% ниже по сравнению с новостройками, что позволит семьям приобрести более просторные квартиры на выгодных условиях.

Гриб также предложил распространить такую меру поддержки на покупку частных домов и кредиты на строительство объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС).