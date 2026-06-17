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В Хабаровском крае поддельные права за 80 тысяч не прошли проверку ДПС

Суд назначил ей ограничение свободы за использование поддельного удостоверения.

В Вяземском районе Хабаровского края суд рассмотрел уголовное дело женщины, которая приобрела и использовала поддельное водительское удостоверение, — сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.

Как установил суд, она, не имея российских прав и не желая проходить обучение и сдавать экзамены, заказала документ через интернет у неизвестного лица. За «услугу» она заплатила 80 тысяч рублей.

Поддельное удостоверение она хранила при себе и предъявила инспектору ДПС во время проверки. Позднее экспертиза показала, что документ не соответствует защитному комплексу бланков образца 2018 года.

Суд признал гражданку виновной по части 3 статьи 327 УК РФ — использование заведомо поддельного документа. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев с установленными запретами и ограничениями.

Приговор в законную силу не вступил.