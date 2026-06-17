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Грузовик вылетел на обочину и выгорел дотла после ДТП с «Камазом» на трассе

23-летний водитель грузовика в больнице после ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Два большегруза столкнулись днем 16 июня на трассе Волгоград — Каменск — Шахтинский — Луганск в Городищенском районе. 23-летний водитель «Камаза» не выдержал безопасный боковой интервал, врезался во встречный грузовик и вылетел на обочину. После «Камаз-54112» выгорел дотла, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

— По предварительным данным, в 11.28 часов на 30 км федеральной автодороги 23-летний водитель «Камаз-54112» с полуприцепом не выдержал безопасный боковой интервал и совершил столкновение с «Камаз-6520655» с полуприцепом, двигавшимся во встречном направлении, — рассказали подробности в полиции.

От сильного удара «Камаз-54112» вынесло на обочину, где грузовик загорелся. 23-летнего водителя с места ДТП увезли в больницу.

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