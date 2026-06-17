Грузовик вылетел на обочину и выгорел дотла после ДТП с «Камазом» на трассе

Два большегруза столкнулись днем 16 июня на трассе Волгоград — Каменск — Шахтинский — Луганск в Городищенском районе. 23-летний водитель «Камаза» не выдержал безопасный боковой интервал, врезался во встречный грузовик и вылетел на обочину. После «Камаз-54112» выгорел дотла, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.