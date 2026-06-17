В Перми принимают заявки на фестиваль уличного искусства «Монумент Арт»

При создании эскизов необходимо учитывать особенности здания — расположение окон, архитектуру фасада и конструктивные элементы. Работа должна гармонично вписываться в городскую среду и быть хорошо читаемой с улицы. Допускаются эскизы, выполненные вручную или в графических программах, однако использование нейросетей в конкурсных работах запрещено. Прием заявок на участие открыт до 28 июня включительно по почте monumentfest@ya.ru.