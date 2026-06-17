Медведица «поправила» фотоловушку в Керженском заповеднике

Медведица поправила фотоловушку лапой, чтобы ее детеныши попали в кадр. Забавное видео было опубликовано (0+) в официальном канале Керженского заповедника в мессенджере МАХ.
«Каждая мама хочет, чтобы ее дети хорошо получились на кадрах. Во время прогулки по Керженскому заповеднику медведица поправила фотоловушку перед тем, как в поле действия камеры попали два ее медвежонка», — рассказали представили территории.
Видео: А. А. Гореловский.
Ранее сообщалось, что дикая зайчиха вывела детенышей на лесной пасеке в Воротынском округе.