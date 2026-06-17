Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведица «поправила» фотоловушку в Керженском заповеднике

Забавным видео поделились сотрудники пространства.

Источник: Время

Медведица поправила фотоловушку лапой, чтобы ее детеныши попали в кадр. Забавное видео было опубликовано (0+) в официальном канале Керженского заповедника в мессенджере МАХ.

«Каждая мама хочет, чтобы ее дети хорошо получились на кадрах. Во время прогулки по Керженскому заповеднику медведица поправила фотоловушку перед тем, как в поле действия камеры попали два ее медвежонка», — рассказали представили территории.

Видео: А. А. Гореловский.

Ранее сообщалось, что дикая зайчиха вывела детенышей на лесной пасеке в Воротынском округе.